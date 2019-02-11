開學日揪甘心 警察「姊姊」路口守護交通安全好貼心

2019-02-11 11:00

〔記者李容萍／桃園報導〕結束了春節連假和寒假，今天是各級學校開學日，適逢低溫又下細雨，更加深了小小學童的不安；桃園市看到楊梅警分局草湳派出所的警察「姊姊」上午冒著綿綿細雨在路口守護交通安全，不管是學童還是家長都感到十分貼心，在齊聲道「早安」、「謝謝」後，淡淡憂鬱一掃而空，也感謝警方的貼心。

楊梅警分局長劉印宮昨晚見今日為連假後上班上學首日，且天氣預報低溫短暫雨，有感於小小學童在放完長假下對於返校總是充滿了抗拒，立即通報轄內各派出所加強交通疏導，並針對轄區交通繁雜的國小，落實護童專案，暖心被家長讚爆。

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