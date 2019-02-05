男騎贓車行搶遭永和警方速逮 落網竟辯稱「想包紅包給女友」

2019-02-05 20:12

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局於2日晚間20時許，獲報有民眾於樂華夜市口遭人行搶，所幸該嫌犯並未得逞，警方循線追緝，發現該搶匪4日於新莊區再度犯案，警方經鎖定身分，於今下午5時許持拘票速逮簡姓男子，沒想到簡男竟供稱「沒錢包紅包給女友才行搶」，警方訊後將簡男依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，39歲簡姓男子有多項竊盜、搶奪前科，2日先於台北市偷取路邊機車後，便騎著贓車前往永和區尋找下手目標，當簡男騎經樂華夜市時，看到路邊一名女子，便伸手行搶，所幸女子反應飛快，未被簡男得逞，簡男隨即騎車逃逸。

隨後4日，簡男又前往新莊地區犯案，得手7千餘元。警方經調閱監視器發現，簡男犯案後多次變裝，十分狡詐，永和警方成立專案小組，經調閱上百支監視器，鎖定簡男身分及出沒地點，向警方申請拘票，於今日下午5時許，成功拘提簡男。

簡嫌到案後對於犯行坦承不諱，並供稱因為過年沒錢包紅包給女朋友，怕女朋友生氣，才會出此下策、鋌而走險，被查獲一點都不意外。

永和警分局長謝宗宏提醒，春節年假期間，民眾外出、走春相當熱絡，若此時發生搶奪案件，勢必造成社會恐慌，專案小組能在短短3日內緝獲犯嫌，一舉破獲2起搶奪案，積極表現，殊值肯定，也讓民眾過個安心、放心、開心的年節。

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