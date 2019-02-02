醫師夫智商剩5歲突失蹤 童書區尋獲...妻哽咽「下次別亂跑乖喔」

2019-02-02 00:01

〔記者王捷／台南報導〕10年前，時任奇美醫院外科住院醫師蔡伯羌，因心肌梗塞昏倒傷及腦部，智商退化成5歲孩童，妻子李其芳對他不離不棄，但為了照顧他，還要打官司，身心相當煎熬，1日一早蔡伯羌趁妻子忙碌時跑出門，急壞了家屬，最後有一位民眾發現蔡伯羌在百貨公司的誠品書局，不斷在童書區徘徊引起注意，在店員協助下報案，李其芳哽咽向警方道謝，並安慰「5歲丈夫」說，下次別亂跑了，乖喔。

自從蔡伯羌智商退化為5歲，妻子李其芳至今不離不棄，雖然平時應對進退沒問題，但卻不知道自己是誰、身處何處，失去生活自理能力，全都靠李其芳與丈母娘照顧，平常蔡伯羌要是出去，李其芳都會跟在他身邊，將他視同另一個大孩子照顧。

在蔡伯羌倒下後，李其芳隻身一人面對不熟悉的法律，對抗龐大的醫療體系，到現在已經過了10年，目前官司進行到更一審，李其芳一面高喊醫護人員的保障，一面要照顧「5歲大」的丈夫，加上生活的壓力，可說是心力交瘁。

昨天一早，蔡伯羌趁著妻子在忙得時候，騎著腳踏車就出門了，丈母娘發現後立刻報案，拜託警方協助，李其芳也委託台北醫師職業工會，刊登協尋公告，註明最後看到蔡伯羌的時間、地點、衣著與鞋子的顏色款式、腳踏車外觀，以及李其芳的聯絡方式等資訊。

台南市警局長黃宗仁得知後也相當重視，用LINE主管群組即時下令，全市區的警員都動起來找人，李其芳則是開車，沿路往蔡伯羌的老家路竹找人，因為蔡伯羌已經不記得台南的家，只記得小時候的家，正當她相當無助時，警方傳來好消息。

一位民眾在百貨公司的書店，發現貌似蔡伯羌的男子，不斷在童書區附近打轉，店員說，蔡反覆繞著書架已經3小時，在民眾比對協尋照片後，立刻向警方報案，將蔡伯羌帶回警所。

李其芳開車急忙趕到派出所，看到蔡伯羌無辜的表情，當下哽咽感謝警方，並對蔡伯羌說，下此不要再亂跑了，要乖喔，讓警員看到了覺得很難過。最後在填寫相關資料後，讓李其芳將「5歲丈夫」領回家。

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