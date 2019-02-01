警破大型線上博弈網機房 逾半年下注5億

2019-02-01 10:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕年關已到，又是各博弈網站積極運作和吸攏賭客的時候。台北市刑警大隊偵三隊，今日宣佈破獲金濠娛樂賭博網站機房，起獲褚姓男子等3人，初步調查對方成立逾半年來，下注金額已高達5億元之鉅，警起獲大批電腦設備和拉客教戰守則等證物，全案依法送辦。

北市刑大偵三隊是月前接獲線報，指稱有賭博集團成員將電腦機房設備架設在新北市三重區一帶，成立據點從事非法線上簽賭，警方經蒐證後，前往新北市三重重新路的某大樓社區內搜索，現場共查獲褚姓等犯嫌3人，當場查扣電腦7組、監視器1組、教戰守則、公司帳冊、數據機等不法證物。

警方調查，此賭博集團是為金濠娛樂賭博網站架設機房，供下游賭客進行非法線上簽賭，下注標的為國內外之體育賽事為主，經初步截取該集團電腦內記錄。警方發現對方獲利金額甚鉅，初步估計逾半年來，賭客下注金額即高達5億元。

警方進入搜索時，發現眾多教戰守則教導員工相關訓練且提供房間供集團成員休宿，以利集團成員可24小時服務下游賭客。警方詢後將犯嫌依賭博罪移送新北地方檢察署偵辦。

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