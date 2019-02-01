夾腳拖賊攀爬6樓行竊 警驚訝「要錢不要命！」

2019-02-01 09:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕夾腳拖賊邱男扮蜘蛛人爬上6樓行竊，偷走被害人手錶、現金、名牌包，連墨鏡也不放過，價值共約5萬5千元，高市警方獲報調閲監視器，發現邱男不要命的行徑，邱男犯後怕警方找上門，躲租旅館每天提心吊膽，新興分局循線查獲，今依竊盜罪嫌函送法辦。

新興分局今指出，轄區日前發生一起住宅竊盜案，郭姓被害人（31歲）和室友吳男（26歲）向警方報案，2人租住林森路套房內財物遭竊，共損失現金5000元及名牌墨鏡、手錶、飾品及名牌包等物品，總價值約5萬5千元，經警方調閱監錄系統後發現，該名竊嫌是由6樓高的窗戶攀爬進入後行竊，於行竊後再由頂樓陽台跨越至隔壁大樓逃逸。

警方擴大調閱周遭畫面，過濾竊盜前科犯，終於鎖定邱男（30歲）涉重嫌，警方循線於三民區某旅館內找到邱男，將他帶回偵訊。

警方調閱監視畫面發現，邱男除有高超的攀爬能力，他在行竊前特別小心謹慎，由於被害人居住大樓的平日設有門禁管制，邱男先到隔壁大樓的頂樓，直接跨越攀爬到被害人的住處，確認屋裡沒人且未上鎖，便大伺搜刮財物，犯案全程只穿著一雙夾腳拖。

因深夜視線差，邱男又只穿著一雙夾腳拖，竟直接攀爬、越過6樓高陽台。

警方看完邱嫌的犯案過程後，對竊嫌「搏命」的驚險行竊方式感到吃驚，直呼「為錢賭性命！」邱男到案坦承不諱，供稱因缺錢花用才會下手行竊，贓物已賣給小港區不明跳蚤市場販售，全案訊後將邱嫌依違反竊盜罪嫌函請偵辦，並持續追查其贓物去向。

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