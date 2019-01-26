海巡隊員嚴防豬瘟辛苦了！蔡英文：台灣社會感謝你們

2019-01-26 11:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天早上到嘉義縣布袋鎮慰勉海巡署第13（布袋）海巡隊，近日為防範非洲豬瘟，海巡人員查緝走私及宣導，蔡英文感謝海巡隊員，致贈加菜金，並說「台灣社會應該給我們的海巡同仁們，更高的感謝跟敬意。」

蔡英文今天由海巡署長李仲威、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同到第13海巡隊慰勉隊員，由第13海巡隊隊長李松樵向總統進行簡報，說明進行防範非洲豬瘟、查緝走私、救援船難等工作，蔡英文也登上海巡船艇瞭解設備。

蔡英文感謝海巡隊員，現在全國全力嚴防非洲豬瘟，政府的目標跟海巡的任務都一樣，把疫情阻絕於境外，做好邊境防禦的工作，為了防疫需要，將裁罰金額提高，用各種管道來提醒國人千萬不要攜帶肉品進來。

蔡英文說，除機場港口的檢疫，豬瘟防疫網還有一個最關鍵的角色，就是海巡同仁，不只要積極查緝走私，還要跟漁民溝通宣導，宣傳防疫資訊，守護廣大海疆，即時救生救難，真的很辛苦、很不簡單，台灣社會應該給海巡同仁們更高的感謝跟敬意。

蔡英文說，春節假期快到了，但防疫不能有空窗期，海巡同仁要排班留守繼續值勤，請把握三個原則，用最嚴謹的態度、最高的防疫標準，還有做好長期作戰的心理準備。

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