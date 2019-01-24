舊院司法展遭疑濫用法警 台南地院：有必要性

2019-01-24 22:59

〔記者王俊忠／台南報導〕1月25日舊台南地方法院古蹟將舉行司法文物特展，傳台南地院將派4名法警支援執勤，有反應指舊地院已屬展場性質、聘有保全，不該派法警支援任何勤務，會派法警支援是因為有司法院高官要來，若是如此，那是否高官的任何行程都要有法警隨同？舊地院是展場，不該濫用法警勤務。

台南地院說明，舊地院仍屬於地院的一部分，25日上午開幕式僅有幾小時，為免舊院參觀人潮多出現安全、秩序問題，才短暫加派法警支援，不致過度影響法警勤務，因舊院只有2名保全，加派2名法警維持秩序，有其必要性。

台南地院表示，依「台灣高等法院及所屬各級法警執行職務應行注意事項」規定，法警有確保法院安全及維護秩序的責任。該院府前路舊院目前雖暫做法治教育展覽場所使用，但其仍屬南院院宇的一部分，同時，南院也有同仁在舊院區辦公，考量南院法警平日勤務負擔，舊地院平日委以2名保全人員維護院區安全。

1月25日上午，南院承司法院之命、在舊院古蹟舉辦「司法文物特展開幕」，使民眾有機會接近司法、瞭解司法，促進法治教育，深具意義，且開幕儀式僅上午幾個小時，除長官、貴賓外，也開放給記者及一般民眾共襄盛舉，為免院區現場因人多發生安全與秩序等問題，認為原配置的2名保全人力，恐難以全面維護，為防範可能發生的危安及滋擾事件，南院認為當日短暫調度2名法警支援到開幕現場維護秩序有其必要，也不至於造成法警勤務過度負擔。

南院說明，該院在新廈舉辦類似活動時，也會依需要調派法警維護現場秩序、安全，並無所謂高官來院行程，都要法警隨行的情形。此次調派法警支援，純粹考量舊院現有2名保全，預期無法維護開幕時現場秩序及安全，所以調派南院法警支援此次展覽開幕活動，顯然有其需要及必要性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/