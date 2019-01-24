老司機崩潰！苗栗市西勢美「新貨」到 警再抄8名泰國妹

2019-01-24 17:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西勢美「豆干厝」（指私娼寮）去年被YouTuber網路報導後，引起警方掃蕩，業者更小心低調，但警方發現，有業者最近引進「新貨」，想趁農曆春節賺一筆，今天凌晨兵分多路，將許姓媽媽桑等3人及8名年輕泰國籍女子查緝到案，警訊後，全案依妨害風化、社會秩序維護法送辦。

西勢美的私娼寮存在已久，近年引進年輕外籍女子，加上1000到1500元的低廉消費，讓嫖客趨之若鶩，有YouTuber佯裝尋芳客，以「老司機帶路﻿」方式，用隱藏式攝影機拍下與皮條客談價錢過程，製成導覽影片，去年11月上傳YouTube，讓男網友驚呼「受不了」、「超正」，12天吸引超過百萬次點閱率。

警方當時執行掃黃，查獲4名越南籍賣淫女子，並發現嫖客都是看影片慕名而來，還有人在排隊等候。警方也發現，賣淫女子都有集團幕後控制，於是組成專案小組深入追查。

專案小組經長期跟監、查訪，發現許姓女子等3人涉嫌利用觀光免簽之便，從泰國招募想來台觀光女子，轉輾送至苗栗市西勢美南地區賣淫。

苗栗地檢署今天凌晨1點多指揮專案小組，兵分多路，分別在苗栗市西勢美南、中山路以及頭份市等出租套房，查獲8名賣淫女子，由於當時泰女多已入睡，見警方登門，嚇得縮入棉被，把全身包得緊緊。

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