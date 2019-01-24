涉騙藝術家簽「賣身契」 華藝網負責人林株楠收押

2019-01-24 16:39

〔記者張文川／台北報導〕「全球華人藝術網」被控涉以申請文化部補助為幌子，遊說百大藝術家簽署授權文件，卻在文件中夾帶「賣身契」，數十名藝術家無意間簽署作品的「無償讓渡同意書」，損失金額達5億元；台北地檢署昨指揮調查局搜索，約談負責人林株楠與5名員工，今晨複訊後聲押林株楠，台北地院今下午開庭後，裁准羈押並禁見。

台北市藝術創作者職業工會去年10月29日至北檢按鈴提告，指控全球華人藝術網於2011年提出「台灣百年藝術家傳記」系列電子書建置計畫，將向文建會（文化部前身）申請補助100萬元，以此為由請百大藝術家簽署授權文件。

許多藝術家不疑有他，簽署華藝網提供的文件，但後來展售作品時，卻遭林株楠提告侵權，藝術家們才驚覺當初簽署的文件中，夾帶與計畫無關的「無償讓渡同意書」，形同簽了「賣身契」，將已完成、以及未來所有作品的著作權，全部授權給華人藝術網，總價值高達5億元。

華藝網又在2015年7月另向文化部申請「台灣新銳藝術家特輯」補助款，並向百名新銳藝術家聲稱，會提供網路平台協助行銷創作，以同樣手法誘騙簽下讓渡同意書，藝術家們及時察覺有異，發出存證信函，才未讓對方得逞。

檢調昨搜索全球華人藝術網公司與林株楠住所，並約談林株楠與5名員工，漏夜偵訊後，今晨聲押林株楠。

北院法官今下午召開羈押庭，訊後認為林株楠有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

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