「捷客」藏毒入境 航警循缐逮捕2台籍收貨人

2019-01-24 17:03

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場海關昨天（23日）進行入境旅客X光檢查時，發現從柬埔寨入境的捷克籍旅客行李怪異，隨後在他的行李夾層查獲海洛因538公克及安非他命2308公克，航警循缐逮捕2名台籍收貨人，全案依毒品防治條例移送桃園地檢署偵辦。

捷克籍男子MICHAL（57歲）於1月23日搭機自柬埔寨入境，海關X光檢查關員在他的行李底部發現怪異，於是注檢嚴查，開箱後果然在底層發現一級毒品海洛因538公克及二級毒品安非他命2308公克，嫌犯供稱為了賺取酬勞20萬台幣運毒，在柬埔寨接收該行李箱並搭機來台，抵台後，用給他的手機聯絡台灣接貨人，就可以拿到20萬酬勞。

航警局成立專案小組，要他打電話給台灣接貨人，請對方到林口區某汽車旅館交付行李箱，警方埋伏當場逮捕都有毒品前科的68歲王姓男子及58歲陳姓男子，並查扣欲交付MICHAL的運毒酬勞20萬元，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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