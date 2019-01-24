2瘖啞遊客錯過公車受困拉拉山 熱警協助載下山

2019-01-24 12:34

〔記者李容萍／桃園報導〕設籍台北市的65歲李姓女子、50歲高姓男子，2人都是瘖啞人士，昨日一早相約從台北搭公車、轉車到桃園市復興區拉拉山神木區遊玩，因欣賞拉拉山優美景色玩的忘我，錯過末班公車，不知所措，剛好大溪警分局巴陵派出所所長游華進巡邏經過，先行帶回派出所提供熱茶、休憩，並安排準備下班的同事搭載兩人至大溪區，搭乘大眾運輸工具轉乘公車順利返家。

游華進說，昨日傍晚巡邏時至桃116線7公里處，發現這2名遊客面露憂愁、不停徘徊直覺奇怪，因為一般遊客不會天色快變黑還在該處逗留，上前關心得知2人為瘖啞人士，透過比手畫腳、書寫文字敘述後，原來2人是錯過最後一班下午3時30分下山公車。

游華進將2人帶回派出所休息，並安排請正要下班的警員尤士豪，順道載2人下山，至大溪區搭乘公車返家，兩人的感謝之心雖然無法用言語言謝，從兩人的表情可以看出對警方的關心與協助萬分感謝。

大溪警分局提醒，近日寒流來襲拉拉山入夜後溫度下降急遽，晚間溫度大約只有5、.6度，前往拉拉山旅遊要確實做好防寒保暖措施，搭乘大眾運輸工具要注意時間，拉拉山當日最末班下山公車為下午3時30分，提醒遊客注意。

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