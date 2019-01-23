「比基尼登山客」墜谷罹難 死因確認是「凍死」

2019-01-23 17:15

〔記者謝介裕／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸攀登馬博橫斷罹難，遺體今天被載運到南投縣名間鄉殯儀館後，南投地檢署檢察官李英霆會同法醫及員警相驗，發現吳女墜谷後，身上有多處擦傷及骨折，但不敵高山冷環境造成的「低溫性休克」，才是致死主因，換言之，是冷死、凍死。

現年36歲的吳季芸，於11日獨自從南投縣信義鄉東埔登山口入山，規劃攀登八通關山、盆駒山、馬博拉斯山等「馬博橫斷」路線，預計24日沿郡大林道下山，但她在19日不慎墜谷罹難，南投縣消防局、玉管處、空勤總隊等相關單位接獲通報，克服大陸冷氣團帶來天候不穩定等問題後，今天將吳女遺體載運下山。

南投地檢署發言人主任檢察官吳怡盈指出，檢方十分重視本案，信義分局在上午11點許通報後，檢察官、法醫及員警連午休時間也未休息，就來到名間殯儀館相驗，死因確定是「低溫性休克」。

衛福部南投醫院副院長洪世昌說，山難發生期間，碰巧是今年最強烈的冷氣團來襲，外界多半推測，吳女墜谷就算傷勢不致於致命，恐怕也難逃寒流肆虐，如今檢方相驗結果，也的確與大家揣測的答案一模一樣，不同的是，檢方所言的「低溫性休克」，是醫學上的專業用語。

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