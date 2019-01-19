31支應召站叩客手機全是iPhone 全數拍賣光

2019-01-19 10:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕應召站組織龐大，租屋作為媒介性交易的應召監控機房，有多名人員用iPhone叩客或聯絡應召女，南投地檢署檢察官指揮警方破獲該應召站，查扣31支iPhone手機和1台iPad，這些叩客機不是是i6就是i7，南投地檢署拍賣會全數拍出，拍賣價從700元到6800元都有。

南投地檢署檢察官黃慧倫，分別在去年9月和11月間指揮內政部刑事警察局偵查第一大隊、台中市警局刑事警察大隊、台中市第三分局等單位，破獲利用泰國等外國女子賣淫的應召站，並搜索負責人許姓男子位於南投縣、台中市住居所及機房所在處，在叩客機房查扣31支iPhone手機和1台iPad，都是應召站的叩客機。

檢方表示，許男雇用多名員工在機房工作，用數十支手機攬客，另刊登廣告並設定LINE，以聯絡男客及應召之外籍女子，以3000元至5000元不等之代價從事性交易，從去年6月間起至9月間查獲時止，該應召站共媒介性交易約1400餘次，不法所得約400餘萬元。

南投檢方昨日下午拍賣這些手機和iPad，現場來的民眾除手機行外，也出現年輕面孔，檢方依手機堪用與否訂拍賣價，最後全數拍賣出去，價格從700元到6800元不等。據透露，不堪用的多數可用來拆解零件，而較高價的充電後即可使用。

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