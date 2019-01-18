拱兒接棒林口區農會理事長 莊錫根買票判刑6月

2019-01-18 14:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林口區農會前理事長莊錫根，因已連任兩屆理事長不能再選，莊男與妻子為力拱兒子當選第18屆林口農會理事並競選理事長，涉嫌向6名會員代表買票行賄37萬5千元，並將現金裝在茶葉罐中，新北地院今依違反農會法判莊男徒刑6月，得易科罰金18萬元；莊妻徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，為讓兒子接棒農會理事長之位，莊錫根與妻子不但操盤選戰，也親自出面，2016年9月至2017年3月間，夫妻透過樁腳至會員代表住處拜訪，除送上香腸、白米等禮盒行賄2名會員代表，並以餐敘為由，將10萬元現金塞在茶葉罐內，送給1名會員代表，另還分別交付現金20萬元、5萬元、2萬5千元給3名會員代表，請託6人投票給兒子。但理事長之爭，莊男兒子最後仍以一票之差，敗給前鄉代會副主席汪誠一。

法院審理時，莊男坦承犯行，莊妻則稱不知情，否認行賄，法官痛批夫妻漠視賄選禁令，買票賄選，嚴重敗壞社會及農會選舉風氣，因此判莊男及莊妻徒刑6月、4月，均得易科罰金。

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