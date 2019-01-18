貪官只愛大奶妹又內射 新北環快案2審仍判12年半

2019-01-18 12:56

〔記者張文川／台北報導〕營建署北工處三重工務所主任郭見忠，被控包庇新北環河快速道路永和段工程弊案，接受包商中華工程招待喝花酒，9個月間白吃白喝又白嫖15次，每次都指名要「大奶妹」且不戴套硬上，郭還辯「喝花酒是工程界慣例」；高等法院今依違背職務收受不正利益罪，重判郭見忠12年半，褫奪公權5年。可上訴。

判決指出，中華工程以28億餘元得標新北環快的永和段工程，2009年3月開工，原訂2012年4月完工，但因施工品質不佳等因素延宕，中華工程為防被罰違約金，行賄郭等人，編造天氣不佳為由給予延展工期。

判決表示，自2011年3月起，中華工程經理曾榮達指示總務賴志銘，多次安排營建署北工處三重工務所主任郭見忠、台北工務所主任游志成、主辦李文程聚餐吃飯，再到龍承酒店續攤喝花酒，官員都會帶小姐出場性交易，費用由中華工程買單，官員每次還收受3000到5000元不等的「零用金」。

檢調查出，郭見忠在9個月內白吃白喝兼白嫖15次，每次都指名要大奶妹，甚至不愛戴套內射弄哭小姐，小姐回酒店向幹部哭訴，媽媽桑只能叫她多忍耐。

另名主辦官員陳鼎元雖未接受花酒、招待性交易招待，但他也有隱匿初驗紀錄，配合包商提前認定工程完工。

負責監造的中興工程經理謝志人、主辦李啟華也接受招待喝花酒、性行賄，再於審查時違法認定完工；主辦陳致良雖未接受招待，但也有失監督職責。

新北地署檢2013年起訴此案，估算郭見忠等人等官員，替中華工程省了1.8億餘元違約金；但法院認定，永和環快第七標完工逾期25日、違約金應為2908萬餘元；第八標完工逾期6日、違約金969萬元，認定官員共圖利廠商31日、違約金3877萬餘元。

一審依違背職務收賄罪判刑，郭等11人上訴，二審今改認定為違背職務行為收受不正利益罪，但刑期大多維持一審量刑，郭見忠12年半，游志成11年半，李文程11年，以上皆奪公權5年；陳鼎元圖利罪判3年4月；中華工程幹部曾榮達2年10月，賴志銘2年6月，曾秋錦1年半，胡自萱1年10月，邱崴誠1年2月；監工謝志人1年6月、李啟華1年4月；陳志良1年2月但緩刑3年。

判決除宣告沒收郭等人收受的不正利益各7萬至16萬餘元，並一併沒收中華工程的第三人不法利益3877萬餘元。

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