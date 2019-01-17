獨家》職棒假球案判刑逃4年 前南縣議長吳健保在菲落網

2019-01-17 16:27

〔記者王俊忠／台南報導〕前台南縣議長吳健保涉入職棒打假球案，2014年8月被高等法院依觸犯恐嚇罪判刑5年5月定讞，其中3年2月刑度不得易科罰金，同年9月30日南檢發監執行前，他卻人間蒸發從此遭到通緝，傳潛逃菲律賓迄今4年多。據可靠消息指出，刑事局與菲律賓警方合作於16日在菲律賓境內查獲吳健保，刑事局已派員到菲國聯絡遣返事宜。

刑事局偵查第八大隊獲報吳嫌藏匿於菲國，將情資通報駐菲聯絡官，經聯絡官會同菲國警察總署及移民局人員歷經3月餘監控，掌握吳健保藏匿在菲國蘇比克灣一處別墅內，確認吳嫌行蹤後，於1月16日下午6時半將吳嫌逮捕到案，目前接洽菲律賓移民局辦理遣返程序。

據了解，年近70歲的吳健保是無黨籍政治人物、台南市仁德區二空新村眷村子弟，雖然是外省二代，但其地位在本省人眾多和各種不同勢力的東門地區脫穎而出，是東門具重量級的實力派人物，曾經是國民黨籍，擔任過台南縣議會第14屆副議長、第15、16屆議長、南市議會議員和「大台南問政監督聯盟」總召，傳是2009年中華職棒假球案「雨刷集團」幕後人物。

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