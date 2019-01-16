倒車被按喇叭 遊覽車司機7pupu丟包整團韓客

2019-01-16 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前黃姓男遊覽車司機準備將韓國旅行團旅客載往飯店，居然為了倒車時被後方車輛按了喇叭氣得下車理論，等員警到場後，更大聲咆哮，堅持要向對方提告，最後他竟拋下整車乘客，搭警車離開。隨團的韓國女領隊痛批黃男「沒有資格當司機」。

據《三立新聞》報導，這個韓國旅行團於10日抵達台北，晚間逛完饒河夜市後，搭上黃男的遊覽車準備回飯店。不料黃男在倒車時，被後方轎車按喇叭警示，此舉卻讓黃男氣炸，隨即衝下車向對方討公道，雙方爆發口角

警方抵達現場後，黃男轉而向警方大聲嚷嚷，直說要告轎車駕駛。不顧隨團導遊苦勸「車上還有客人」，仍堅持前往警局，直接坐上警車走人，留下整團客人及遊覽車。黃男還囂張回嗆員警，「我給你開單啦，我就是要去警察局，我就是要告他。」

面對這場鬧劇，旅行團領隊也相當為難，只能無奈地說「那我們的行李都搬下來好了」，帶著大包小包和客人坐在路邊，等候其他車輛接駁。導遊提到，黃男此舉會讓旅客對台灣留下不好的印象，批評他「沒有資格當司機」。

遊覽車公司事後出面道歉，指出10分鐘內就派車到現場接走客人，絕對沒有丟包情事。黃男則是在事後主動辭職，以示負責。

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