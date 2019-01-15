高市KTV砍人案竟是因聽錯了 酒客說載回家變「要落郎」

2019-01-15 21:15

首次上稿 19:18

更新時間 21:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市前鎮區草衙二路一家卡拉OK店，今天凌晨遭多名男子包圍，混亂中，2名男客遭砍傷，轄區前鎮警分局逮捕主嫌到案，查出為酒客不勝酒力，致電請友人載回家，友人卻聽成「落郎」（台語：糾眾幫忙）所致。

衝突發生於草衙二路、金福路口KTV，凌晨2點許，呂嫌（49歲）不勝酒力，也不喜隔壁包廂講話大聲，電告胡姓友人（22歲）載回家，KTV人聲吵雜，胡嫌聽成「要落郎（台語：糾眾幫忙）」，便叫來5輛車、11人，將梁（52歲）、黃（51歲）等2名被害人拖出計程車砍傷。

混亂中，梁男被砍中背部，黃男也被砍傷，經小港醫院及高雄榮總醫護縫合傷口，已無生命危險。

事件引起外界關切，高雄市長韓國瑜上午被問及此事，特定強調治安零死角，警方召集各分局長開會，決定今晚起擴大臨檢稽查。

前鎮警分局副分局長梁明俊說，黃姓傷者被民眾載去左營高雄榮總就醫，並非外傳遭押往左營，本案並無擄人情事。

警方依據殺人未遂、傷害及毀損，將呂、胡及趕來圍事的沈（22歲）及邱（32歲）等4嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/