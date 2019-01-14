18年老車跑最後一趟路 國道上陷火海駕駛急逃

2019-01-14 15:38

［記者鄭名翔／苗栗報導］中山高速公路今下午驚傳火燒車事故！42歲林姓駕駛開著車齡18年的福斯汽車，行駛在國道1號中山高北上106公里處，先是車子突然熄火，接著引擎蓋竄出濃煙，林男機警急忙將車往路肩滑行後逃生，隨即底盤竄出火勢，由於油箱裝滿油，火勢猛烈，消防隊經40分鐘灌救才撲滅大火，所幸無人員傷亡。

林男表示，今下午1點多時從頭份北上欲返回新竹住家，不料才剛上交流道約3公里，車子就傳出異音，接著突然熄火，他機警將車輛向外側滑行，途中車前引擎蓋就冒出濃煙，他連忙跳車後，車子就迅速陷入火海，消防隊趕到時車輛已付之一炬。

由於車輛上交流道前才裝滿30公升油箱，使得火勢竄燒猛烈，消防隊員不斷灑水灌救，但才剛撲滅的零星殘火碰到汽油又熊熊燃燒，消防隊請拖吊業者將車身吊起，隨後朝底盤滅火，經40分鐘才控制火勢。

林男說，這輛車年限已久，原打算開完這趟路就要報廢，未料卻在最後路程突然火燒車，所幸人平安無事。至於詳細事故起火原因還有待火調人員釐清。

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