男子突中風 連撞賞花5輛車

2019-01-14 09:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣60歲的黃姓男子，昨天傍晚駕車行經銅鑼炮仗花公園前路段，身體突然不適，車子失控連續衝撞路旁停放的5輛車，當時賞花人車多，現場一片混亂，黃男所駕小貨車及2輛停放的小客車受創嚴重，警方初步調查，黃男酒測值零，為突發性腦溢血釀禍，在加護病房觀察中。

苗栗縣銅鑼工業區、新興路旁的炮仗花目前正值開花季節，花期時吸引眾多遊客慕名前來朝聖，很多遊客把車停在119號縣道炮仗花公園附近的馬路兩旁。

黃姓男子昨天傍晚駕小貨車，行經此路段時，突然出現身體不適，導致車子失控連續衝、擦撞5輛停在路邊的車輛，由於撞擊力道相當大，造成2輛停放的車子嚴重毀損，交通也一度受阻。

黃男隨即被民眾救出送醫治療，他酒測值零，醫院診斷出他為突發性的腦溢血，正在加護病房觀察中。

車禍發生當時，附近正好很多旅客前往觀賞炮仗花，周邊也很多遊客和攤販幸好沒有遭到波及。

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