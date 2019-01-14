台南玉井轎車追撞農用車 釀2死1傷

2019-01-14 09:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南台3線玉井路段今晨發生重大交通事故，1部轎車同向追撞1部農用搬運車，都翻落路旁田地，搬運車上年屆7旬的胡姓老夫婦送醫不治，肇事的吳姓男駕駛也受傷，警方初步調查，吳男並未酒駕，疑因未注意車前狀況而釀禍，正深入釐清案情。

今天清晨4點18分許，消防隊與警方獲報，台3線玉井三埔路段，發生這起追撞車禍，立刻趕往現場，當時農用搬運車與轎車都翻落一旁的田地，人員等待救援。

72歲的胡姓老農夫婦緊急送往南醫新化分院，全力搶救仍宣告不治，也受傷的49歲吳姓駕駛則送永康奇美醫學中心，警方隨即展開調查。

玉井警方指出，住在南化區的胡姓夫婦，務農為生，凌晨到果園採收芭樂，以搬運車送往玉井青果市場交貨後，返家途中，遭到追撞。

而吳姓轎車駕駛住高雄，當時也要返家，行經玉井三埔、沙田交界路段，追撞前方的農用搬運車，釀成2死意外。

由於轎車沒有行車紀錄器，加上附近並非交會路口，未裝設路口監視器，轎車是否車速過快，將再進一步調查、釐清。

玉井警方也呼籲，夜間行車，視線昏暗，要放慢速度，農用搬運車則最好在後方貼反光片或CD光碟等物品，加強反光，以利後方車輛注意。

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