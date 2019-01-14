妻行房到一半尖叫 夫追問後卻崩潰了...

2019-01-14 00:22

〔記者吳政峰／台北報導〕人妻小婕（化名）2015年與先生行房時，突然失控尖叫，自曝遭到兩人的共同好友李男揉胸與指侵，李男因而被依強制性交罪判刑3年6月，惟全案到了最高法院，合議庭發現小婕只留內衣，卻未留下最關鍵的內褲供驗DNA當證據，且事後還傳「很想你可以去陪你嗎」給李男，案情不單純，日前撤銷原判決，發回台中高分院更審。

小婕指出，與先生因裝潢新家結識李男，雙方交情不錯，常私下和李男互傳訊息。2015年9月間，離婚與社交不良的李男心情沮喪，向她傾訴，她擔心他輕生，相約見面吃火鍋，沒想到上了李男的車之後，卻被載去買麥當勞的得來速回家吃。

返家後，李男稱在房間比較輕鬆，說服她同床飲食，吃到一半，李男突然把她撲倒，強吻、襲胸、指侵，逼得她掙扎大喊「你怎麼可以騙我！」，突然眩暈發作不適倒地，李男才罷手。

兩天後，小婕與先生行房到一半突然尖叫，先生安撫後聽到上情，頓時崩潰，拉著小婕報案。李男到案強調，小婕雖然有說「不要」，但身體很配合，且因當下「性趣缺缺」，只有接吻摸胸，沒進一步發展，更遑論有指侵這回事，不解為何會被告。不過，一、二審法官均未採信他的辯詞，判刑3年半。

李男上訴到最高院，合議庭審理發現，小婕報警帶著案發時的內衣當證據，上面也採集到李男的DNA，證明胸部確被李男碰過，不過，小婕既然記得留下內衣，為何卻未保留內褲以證明下體也遭到侵犯？這部分有疑義待釐清。

合議庭還查出，小婕稱當天是李男主動邀約，卻沒有這筆通聯紀錄，且案發後當日下午，小婕還主動傳「你在哪？很想你可以去陪你嗎？」給李男，不符常情。以上因素都和認定性侵成立與否有關，合議庭認為原審沒有調查清楚，日前發回更審。

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