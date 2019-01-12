詐騙集團最愛冒用網購平台 「瘋狂賣客」526件居首

2019-01-12 12:44

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團常利用資安防護不足的購物網站系統漏洞，疑入侵購物網站後台竊取客戶訂單資料，再冒充購物網站，以工作人員操作錯誤，導致訂單變成分期付款方式，誘騙消費者到ATM操作，遂行詐騙，經警政署「165」反詐專線統計，去年一整年詐騙集團最愛冒用的購物網站前3名依次為瘋狂賣客526件、讀冊生活374件、DEVILCASE 300件。

警方表示，165專線去年整年度無間斷的接受消費者報案電話，詐騙集團最常利用此3大網購平台的資安系統漏洞，竊取消費者個資及訂單資料，受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款/取貨方式等資料，誤信詐騙話術以為是網拍客服人員，進而前往ATM解除分期設定。

其中，詐騙集團冒用網購平台榜首「瘋狂賣客」以銷售日用品為主，但消費者購入商品，卻慘成詐騙冤大頭，1年累積526名消費者被騙；「讀冊生活」以販售書籍和二手書為主，去年卻發生374件被騙件數；「DEVILCASE」是販售手機殼，去年也有300件詐騙案件，這3間購物網站均以較低價格吸引消費者，卻因詐騙集團能清楚掌握消費者交易資訊，讓消費者購物花小錢、被詐賠大錢。

警方表示，「解除分期付款」詐騙總件數從前年4602件，下降到去年3219件，除165官網定期公布高風險高風險賣場資訊，督促業者強化資安防護及消費者反詐騙宣導提醒，也藉由行政院治安會報跨部會反詐騙機制，請主管機關加強行政檢查，防止賣場個資外洩，有效降低詐騙集團利用ATM詐騙消費者。

然而詐騙集團透過詐欺話術，例如告知消費者：「購物網站的作業疏失，將在成功解除設定後發送200元購物抵用金」、「對消費者進行會員升級、結帳優惠」等好康，吸引被詐騙的民眾貪小便宜心態，照著詐騙集團的話術操作ATM，因此呼籲消費者多小心。

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