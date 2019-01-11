貪官買百萬名車 要包商付車貸還收賄 2人都判刑

2019-01-11 19:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市工務局養工處前康姓官員，2015年到2017年間涉嫌向葉姓包商收賄，連購買LEXUS百萬轎車也由葉男代墊62萬餘元車貸，夫妻前往澳門旅遊還向葉拿錢贊助，去年東窗事發，康、葉都遭起訴，高雄地院今宣判，康姓官員判應執行4年2月，褫奪公權3年，葉姓包商則判應執行1年，如易科罰金，以新台幣1仟元折算壹日，褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，高雄市工務局養護工程處前康姓官員，涉嫌自2015年起，利用承辦公園土木設施維護等改善及緊急搶修工作及「高雄市橋梁維修改善工程」等標案，負責監造、估驗、驗收等職務機會，向葉姓包商索賄。

其中，康員2015年1月以總價101萬元購買一部LEXUS轎車，自付3萬元後，餘款98萬元辦理車貸，葉姓包商表示願幫忙繳付分期車貸，前後代繳62萬餘元車貸。另葉姓包商得知康員與妻子計畫於2016年5月赴澳門旅遊，又交付賄款4萬5千元予康男。

2017年1月間，康員又向葉姓包商表示「小孩即將出生、經濟壓力頗大」，葉姓包商又於同年1月26日將公司要打點康員的15萬元賄款，只交付10萬元給康員，自己暗槓其中5萬元侵占入己。

葉姓包商另假借邀請陳姓友人合夥投資耀泓公司投標「2017年度苓雅等公園設施維護工作」標案，需要5萬元打點該標案之主辦人康員，以利獲知標案底價等情，向陳男騙取5萬元。

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