訂40元高鐵車票辦退款20萬 「天才駭客」10萬交保

2019-01-11 11:29

〔記者黃捷／台北報導〕被網友封為「台灣天才駭客」的張啟元，涉嫌登入台灣高鐵公司「T-Express行動購票」系統，訂購40元的區間車票後，再辦理退票，隨後駭入系統內將退款金額竄改為20萬，企圖蒙騙系統，所幸帳務人員及時發現，才未讓他得逞。

桃園地檢署9日指揮調查局台北市調查處發動搜索，查扣張啟元的筆電及手機各1台，並約談他到案。據了解，張啟元承認犯行，但辯稱他是要證明高鐵系統有漏洞，目的不是為了詐取退費，如果真的收到20萬，也會還給高鐵，桃園地檢署複訊後，當庭依妨害電腦使用、詐欺等罪諭令10萬元交保。

檢調調查，張啟元於去年12月以手機登入「T-Express行動購票」APP，先嘗試以0元或1元購買車票，但沒成功，再改以40元訂購「南港至台北」區間車票1張，交易成立後再立刻辦理退票，隨後駭入系統後端攔截退票數據，將金額改為20萬，意圖詐領退票金。

幸好，高鐵帳務系統半夜進行人工稽核時，發現數據異常，立刻中止退票程序，並向台北市調查處告發，全案才曝光。

張啟元去年曾破解Apple pay，以1元購買總價值1565餘萬的502台iPhone，他2013年更發現臉書的漏洞，5度駭入後台系統，還曾刪除臉書創辦者馬克･薩克柏的帳號，驚動網友，因而獲封「台灣天才駭客」，臉書公司總共給了他100萬的獎金。

張啟元侵入購票系統已不是第一次，他2015年間也曾駭入統聯客運的售票網站，用1元買到台中往台北的車票，並真的拿到車票，他事後親自向統聯櫃台提醒此事，但統聯不諒解，立刻報警處理，張啟元後來也遭依詐欺得利罪判拘役60天，易科罰金6萬元。

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