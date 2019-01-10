竹科工程師不滿被分手 偷登前女友IG放她裸照供人觀賞

2019-01-10 22:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科王姓工程師與陳姓女友常以手機視訊聊天，2016年陳女入浴忘了關視訊，遭王男擷錄全裸春光影片；不料事後二人感情生變，王男不滿陳女求去，竟將其裸照PO在女友個人IG供人瀏覽，讓她發現氣炸，發現PO照者竟是前男友，怒控他3罪。事後2人和解，新竹地院最後依散布竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪，判王男3個月徒刑，緩刑3年，並應服120小時勞動服務。

判決指出，34歲的王姓竹科工程師，與陳姓女友相隔兩地，經常用手機視訊聊天，有次二人聊到忘我，陳女去洗澡，視訊仍未關閉，因此春光外洩。王男趁此之際，偷偷透過擷錄陳女胴體入浴的養眼畫面，留做紀念。

事後二人鬧分手，王男對於陳女求去相當不滿，竟於去年4月間，偷偷登錄進入陳女IG網頁，並PO出陳女裸照1張，讓所有人觀賞，陳女火速將照片刪除，報警逮王男，其中妨害秘密、無故侵入他人電腦及破壞電磁紀錄罪嫌事後均撤告。

然因散布竊錄身體部位罪屬公訴罪，無法撤告，因此新竹地院法官依法判3月，緩刑3年，並應服120小時勞動服務。

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