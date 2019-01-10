「豬頭」搶銀行、「大頭偶」押送...實境演練很搶眼

2019-01-10 14:25

［記者楊政郡／台中報導］年關將屆驚傳銀行被搶？今上午在台中市東區世華銀行，上演 「豬頭蒙面歹徒搶銀行」，三分局員警荷槍實彈制伏搶匪，原來是警方與金融業防搶演習、實境演練，讓執勤員警及銀行行員都能熟練狀況處置，及應變作為。

台中市警察局三分局為今（10）日上午在東區建成路國泰世華銀行執行「金融機構防搶演練」，模擬歹徒2名以豬頭面具蒙面，趁銀行剛開門營業之際，持槍、刀闖入銀行，歹徒持槍對天花板開槍大喊「搶劫」！另名持刀脅持控制住現場保全員，喝令行員將現金放入手提袋內。

所有行員應該配合歹徒行事，但趁機按下報案警鈴，虛以尾蛇、拖延時間。警方則扮演接獲線上通報後，啟動「快速打擊部隊」執行圍捕，銀行保全員趁歹徒經叫員警衝進來十分緊張之際，疏於注意趁隙持辣椒水朝向歹徒噴灑，合力制服歹徒。

三分局也準備「大頭偶」到場押送歹徒，吸引民眾圍觀，三分局長陳仕諺趁機宣導，年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，易成歹徒覬覦下手目標，呼籲民眾盡量利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/