苗農違規把騎士撞成植物人 判賠2465萬餘元

2019-01-10 11:29

［記者楊政郡／台中報導］南投一位許姓種苗農人，2017年3月開車到台中市來辦事，在台灣大道違規右轉，在英才路撞上三立電視台錢姓員工（28歲）致重度傷殘，終身殘廢，錢某請求3977萬餘元賠償，台中地院判賠2465萬餘元。被告種植樹苗為業，收入不固定，名下有房屋、土地、田賦等，可能都要全拿來賠！

此案刑事部分台中地院一審判許9月有期徒刑，上訴到台中高分院後，法官給許某緩刑3年，但附帶條件是要給付被害人2000萬元，而現在民事判決需賠2465萬餘元，被告還是要給付總數2465萬餘元。

判決書指出，去年3月10日上午7時許，被告許某駕自小客車，在台灣大道2段與英才路口（由西向東行），違規從快車道右轉進入英才路，慢車道上錢男騎機車未及閃躲，遭被告車輛撞擊，致外傷性顱內出血、頸椎第2節骨折併四肢癱瘓和呼吸衰竭、多發性肋骨骨折併血氣胸等重傷害，成植物人狀態。

錢男請求醫療費、醫療用品、工作損失、減少勞動能力、看護費、未來看護費、未來醫療費及醫療用品費、慰撫金等總計3977萬8210元。

法官審酌各項費用收據及支出情形，判決本件車禍得請求損害賠償金額合計為2465萬4707元（計算式：醫療費用41萬0160元＋醫療用品11萬5730元＋工作損失55萬4400元＋勞動能力減損967 萬3342元 ＋看護費用21萬7200元＋未來看護費647 萬6909元＋未來醫療費及醫療用品費520 萬6966元＋精神慰撫金200萬元＝2465萬4707元）。被告57歲，高職畢業，無固定工作，以種植樹苗為業，每月收入不固定，名下有房屋、土地、田賦及投資數筆。原告在三立電視台攝影記者任職4個月，月薪3萬9600元，名下無財產。

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