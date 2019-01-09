韓國人跨海尋義父 台南麻豆總爺派出所長僅憑一張照片助圓夢

2019-01-09 23:33

〔記者楊金城／台南報導〕去年最後一天，40多歲韓國人金煌植全家來台，到麻豆警分局總爺派出所請求協助找尋在麻豆的徐姓義父，唯一的線索只有一張老舊照片，這是金煌植夫婦20年前在徐家前的合照，所長孫士峰在語言不通的情況下，一眼就認出照片中的徐家是在轄區內，順利幫助金煌植跨海尋人圓夢。

金煌植的義父已在7年前逝世，房子現由其子和母親居住，金煌植和妻子、子女一家四口雖然沒見到義父，但千里迢迢到台灣後仍找到了義父的住所與三位兄弟，此趟旅程不算白費，金煌植頻頻感謝派出所的協助，稱讚台灣警察真厲害。

徐老先生的長子今更特地寫信到南市警察局局長信箱反映，表示員警的協助讓人感動，請市警局表揚派出所員警。

金煌植和徐老的結緣，緣於20年前在飛來台灣的同一班機上，金煌植夫婦來台旅遊，要爬玉山，2人雖然語言不通，但靠著金男事先寫的中文字條，徐老明白金男台灣行目的，不僅協助他如何申請登玉山，也邀金煌植到麻豆家中住宿和招待，因相處融洽，金煌植認了徐老為乾爹，結下異國父子情。

20年後，金煌植感念當年徐老先生的照顧，在上月底帶著妻小到台灣尋找義父。金氏一家人到了台南麻豆，憑著模糊的記憶，全家搭乘計程車走遍大街小巷，卻苦尋不著義父的住所，只好到總爺所求助警方。

金煌植拿出一張與義父一家人在麻豆住家前的老照片，和徐家的住址，雖然語言不通，但經驗老到的孫士峰一眼認出那間房子就在派出所轄區，並想起徐家的二兒子還在警界服務，撥打電話告知此事，終促成雙方團聚。

麻豆分局長楊慶裕說，警察工作無所不包，為民服務在能力範圍內都會盡力協助。孫士峰今年已57歲，仍保有從警熱情，對轄內狀況與人口動態更是瞭若指掌，才能憑一張照片就助外國人完成跨海尋人心願，從警表現足為員警學習典範。

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