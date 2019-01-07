小潘潘丈夫被起訴後發聲明 再度要檢方歸還電腦主機

2019-01-07 20:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘的丈夫江欽良上週五被南投檢方以背信、偽造文書等罪名起訴，江欽良今天發書面聲明，指他雖是更生人，但珍惜重新做人的機會，堅信「人在做天在看，善惡自有報應」，並強調經營的寶島時代村是優質企業，期望發還公司營運電腦主機。南投檢方回應，電腦內資料早就讓其拷貝，而電腦是犯罪證據會隨案移給地院。

南投地檢署上週五偵結江欽良涉農會詐貸案，以偽造文書、背信、使公務員登載不實及違反公司法等罪嫌起訴。檢方指出，江涉從2012年起3年間以人頭向草屯鎮、恆春鎮、長治鄉等3農會詐貸案，核貸金額達1億660萬元，且在起訴書中指江欽良在證據明確下還飾詞狡辯，並無悔意，請法官予以從重量刑。

江欽良上週五本人未親自回應，今天則以書面方式發聲明，指他支持尊重司法偵查，也說他與小潘潘經營的寶島時代村是一間優質企業，提供就業機會帶動地方產業發展，每年繳稅千萬元以上，期望發還公司營運電腦主機，讓寶島時代村能夠早日復業，負起企業責任，以保障數百員工家庭生計。

江欽良也說，他雖身為更生人，卻很珍惜這個重新做人的機會，未來會更努力做公益，其個人坦然面對社會公評與法律審理，也堅信「天理昭彰、人在做天在看，冥冥之中善惡自有報應」。

南投地檢署對江欽良再次要求歸還被查扣的電腦主機，重申電腦中的資料經江確認無更刪修改，並讓其拷貝資料回去，不會影響其營業，而主機是犯罪證據，會隨案移至南投地方法院。

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