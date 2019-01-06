萬丹南北路車禍 機車噴飛掉魚池 2女受傷嚴重

2019-01-06 21:22

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉南北路與惠崙路口昨天深夜發生自小客車與機車的車禍，機車被撞飛到路邊的魚池，機車騎士及乘客2女子多處骨折受傷嚴重，肇事原因初判是車速過快。

這起車禍發生在昨天深夜約23時19分，駕駛自小客車的蘇姓男子從惠崙路往東行駛準備前往崁頂鄉，行經南北路與惠崙路口時與由宋姓女子騎乘、後座載有李女，由南往北往屏東方向的機車相撞，由於雙方的車速都很快，機車當場被撞噴飛到路邊的魚池，宋女及李女掉到魚池旁，差一點也下水，由於撞擊力道相當強，兩名女子當場多處骨折，傷勢嚴重。

由於事發時發出巨大碰撞聲響，當地民眾紛紛外出查看，得知發生車禍後立即報警及打電話請救護人員前來救護，所幸2女送醫急救後沒有生命危險，肇事原因初判為車速過快，詳細情況警方還在調查。

萬丹鄉民代表洪宗麒表示，南北路與惠崙路經常發生車禍，尤其是深夜時分因為交通號誌已停止運作，建議交通隊應該在該處設立警告標誌或者測速照相，以降低車禍事故。

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