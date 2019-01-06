疑妻紅杏出牆 竹科工程師竟在她機車偷裝GPS

2019-01-06 21:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科何姓工程師與妻感情不睦，經常口角，何妻聲請保護令對付何男，何男又疑心妻子交友複雜，竟買追蹤器偷裝在她的機車電池旁，全天侯掌控其行蹤。不料妻子機車送去保養，被車行發現遭人裝追蹤器，何妻憤而報警，結果勘驗路口監視器赫然發現竟是先生所為。新竹地院認為何男違反保護令，判拘40日，易科罰金為4萬元。

判決書指出，何姓竹科工程師因妻子張女交友複雜，懷疑她出軌，明知妻子己聲請保護令，但他仍花了1萬多元買追蹤器，2017年6月間在她的機車電瓶內偷裝，企圖掌控妻子全天侯行蹤。

由於追蹤器電池不足，何男跟蹤妻子行蹤，當她到1家診所看診、機車放在診所門口時，他竟裝作若無其事走到機車旁，迅速更換追蹤器即時定位及移動軌跡，便於全程掌握妻子行蹤。

事後張女將機車送去車行保養及驗車時，機車行老板發現機車電池被偷裝了GPS衛星追蹤器，張女憤而報警，經警方調閱監視器，才發現何男私自在妻子機車內裝上GPS。

法官認為何男透過GPS追蹤器監控妻子行蹤，影響張女自主及私生活的自由，造成侵擾，認定何男已違保護令。法官審酌，何男明知保護令禁止騷擾張女，卻無視法院禁令及法律，裝設追蹤器於張女機車，竊錄行蹤活動，造成張女心理不快及不安，因此依違反保護令罪判拘40日，易科罰金為4萬元。

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