畫面曝光！BMW跑車闖入操場繞圈圈 上課師生全傻眼

2019-01-04 19:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕誇張，有學生在旁邊竟開跑車闖入操場！苗栗縣苑裡鎮致民國中今天下午2點突然闖入一輛鐵灰色的BMWZ4雙門轎跑車，在有學生上課的操場中間快速繞行2圈後離去，讓師生當場傻眼，警方目前已經找到44歲呂姓男駕駛，是附近住戶，結果只是因為一時「無聊」，訊後將依公共危險罪嫌函送呂男。

致民國中校長郭家豪指出，根據監視器影片研判，當時該輛轎跑車跟著校方教職員的車輛進入校園，之後不知何故闖入操場內圈草地後，當時一旁正好有學生上課，但駕駛不顧學生在旁仍繞行後再離去，校方已經報警處理。

校方人員後來查看監視錄影器，看到轎跑車駕駛誇張行徑，不忍直說「開這麼快，而且學生都在旁邊！」、「好恐怖喔」。

警方表示，接獲報案後鎖定車牌號碼找到60歲鄭姓女車主，但是鄭姓車主手機一直未接通，警方前往戶籍地找人總算順利將人帶往派出所說明案情，鄭姓婦人向警方表示當時並未駕駛車輛，警方懷疑是鄭婦之子44歲呂姓男子所為，今晚7點多順利找到呂男，呂男到案後只說因為「無聊」，才會做出誇張行徑。

學校在事發當下曾將影片PO網，之後影片也出現在網路社群，危險行為引起關注。

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