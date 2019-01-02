枋寮養護中心冒火！ 93歲翁嗆傷送醫

2019-01-02 16:28

［記者陳彥廷／屏東報導］省道台1線枋寮路段旁的一家養護中心，今天下午2點14分左右驚傳火警，屏東縣消防局派遣16車、25人到場迅速撲滅火勢，不過仍有名93歲老翁遭嗆傷。

屏東縣消防局指出，今天14點14分接獲報案，枋寮鄉中正大路32號發生安養院火警，立即派遣枋寮、佳冬、林邊、東港、枋山、崁頂等分隊各式車輛共計16車25人，由第三大隊長許朝陽帶隊指揮。

消防人員於14點21分回報到達現場，立即布線搶救、疏散安養中心住民，共疏散38名住民，其中，男性93歲男性住民遭嗆傷，由佳冬分隊救護車送往枋寮醫院救治，經過消防人員迅速打火後，14點27分火勢完全熄滅。

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