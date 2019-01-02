美麗華董座欠稅3.6億遭境管 想出國卻被打臉

2019-01-02 13:39

〔記者溫于德／台北報導〕美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福欠稅逾3.6億遭移送，後被法務部行政執行署台北分署認為「有錢不繳」，限制他出境；但黃不服，提起行政訴訟。案經台北高等行政法院審理，認定台北分署對黃限制出境並無違誤，判黃敗訴，可上訴。

據悉，黃春福因欠繳2003年綜合所得稅3億6117萬元，遭國稅局移送台北分署強制執行；該署認為，依黃的資歷，顯然有繳納可能卻不繳，依「故不履行、就應供強制執行之財產有隱匿或處分的情事」為由，將黃限制出境。

但黃春福透過行政訴訟主張，本件欠稅繳納期限為2007年6月30日止，追繳期間則從該日起算5年，即便國稅局是在2010年將他移送台北分署，但限制出境處分是在去年3月20日做成、已逾5年，不得再執行；此外，其美麗華大飯店股票，已全數遭查扣並拍賣，每月薪水也被強制執行三分之一，根本沒有隱匿或處分財產情事。

黃春福透過狀紙強調，早在2011年6月間，財政部就對他限制出境，5年後的2016年已可解除限境，但台北分署在未發生新的限制出境事由就對他限制出境，顯然濫用裁量。

合議庭調查後表示，黃春福去年7月26日遭聲請管收獲准，黃當晚先繳交300萬元並承諾年底前再繳700萬元，另提出36期每月繳交120萬元至200萬元的清償計畫，再加上黃的胞弟黃春發擔保其中6280萬元，黃才獲釋放。

但合議庭也發現，黃春福曾以現金匯款方式、匯2筆1400萬元到美麗華公司，另也密集買賣股票、金額超過1億元，支出33筆外匯逾4000萬元，提領現金或匯款他人達176筆逾6.5億元，林口土地移轉登記給親人，顯見黃有財產隱匿或處分情事。

合議庭基於台北分署對黃春福限制出境無違誤，駁回請求。

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