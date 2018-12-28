12/28 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩 頭獎均摃龜

2018-12-28 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月28日）開獎的第107000311期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市文山區木新路三段113號的「金興旺商行」開出；第107000108期大樂透及第107000215期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000108期大樂透中獎號碼為「07、11、19、23、35、44，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得304萬7469元；參獎共28注中獎，每注可得5萬7635元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬1276元；伍獎共1781注中獎，每注可得2000元；陸獎共2639注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4807注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1298注中獎，每注可得400元。

第107000108期49樂合彩中獎號碼為「07、11、19、23、35、44」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共150注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3502注中獎，每注可得1250元。

第107000215期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、10、11、15、16、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共361注中獎，每注可得500元；肆獎共4012注中獎，每注可得100元。

第107000311期今彩539中獎號碼為「10、12、14、34、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共5964注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4240注中獎，每注可得50元。

第107000311期39樂合彩中獎號碼為「10、12、14、34、37。」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共125注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5938注中獎，每注可得1125元。

第107000311期3星彩中獎號碼為「764」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000311期4星彩中獎號碼為「9751」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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