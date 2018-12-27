見失溫男警這麼做被直擊 網友盛讚：滿滿的正能量

2018-12-27 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓年輕人因感冒暈眩身體發冷，途中騎車搖晃被警方誤以為是酒駕攔查時竟直接路倒，警方見狀立即脫下身上執勤風衣替他披上，並請小吃店協助煮熱湯讓他暖身後再通知家屬，過程被民眾直擊拍下PO到臉書社團，隨即引發網友熱議盛讚：滿滿的正能量、人民保母....令人感動。

台中市第五分局交通分隊分隊長李建興，上週晚間帶班巡經環中路時，大老遠就看到一輛機車行車搖搖晃晃迎面而來，警方原以為是酒駕行為，惟恐發生危害立即攔車盤查，此時23歲的李姓騎士以虛弱口吻向警方說，因為氣溫驟降導致身體發冷想趕緊騎車回家，又加上吃了感冒藥頭感暈眩，說完竟直接倒在地上。

李員見狀立馬將李男扶坐路旁，將身上的執勤風衣披在李男身上避免失溫，同時請臨近的小吃店老闆協助溫個熱湯讓李男暖暖身子再聯絡家屬與救護車，李男雙親隨後開車趕到，表示兒子是剛出社會工作的新鮮人，雖感冒不敢請假勉強上班，未料竟發生路倒事件，還好有暖警協助否則後果不堪設想。

李男雙親對警方的貼心舉動頻頻致謝，隨即陪同兒子上救護車就醫後，幸無大礙；而整個過程也被民眾直擊拍下並

PO到臉書社團「爆料公社」表示，在這寒冷的夜晚，這個畫面真的很令人感動，而網友也紛紛留言盛讚，滿滿的正能量、警察也是很有愛心的、多點掌聲與鼓勵，少一點批評與責罵，社會秩序會更好。

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