淡水單身女出門買消夜 竟遭怪男摀嘴、電擊棒攻擊頸部

2018-12-27 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區一名李姓女子於今（27）日凌晨3點時出門買宵夜，想不到走到住家1樓樓梯間時，竟被一名陌生男子突然摀住嘴巴，還被電擊棒攻擊頸部，女子當下放聲尖叫並呼救，男子也立刻逃逸。稍早警方根據男子逃逸車號影像，循線逮到36歲的林姓嫌犯，目前正在派出所偵訊中，全案將朝強制、傷害罪嫌偵辦。

綜合媒體報導，在該男逃逸後，李女飽受驚嚇，所幸傷勢僅脖子紅腫，且並無任何財務損失。但李女驚嚇過度，先返家休養待心情平復後前往水碓派出所報案。李女指出，陌生男子從頭到尾並未說過任何一句話，並不清楚他的意圖；而警方獲報後調閱周邊監視器，已掌握一名特定對象涉嫌重大，目前已通知他到案說明，全案將朝強制、傷害罪嫌偵辦。

據《蘋果》報導，警方根據監視器影像內的車牌追查，鎖定住在淡水區的一名36歲林姓男子。車主向警方表示，車子當天是兒子在使用，並不清楚用途以及是否有借人，稍早警方已找到36歲林姓嫌犯，目前正帶回派出所中，將在製作筆錄釐清案情。

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