南化柬埔寨女白骨命案 陳文釧殺女友被判刑13年

2018-12-26 13:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南化區一名筍農在今年8月採筍時意外挖到一具不完整的白骨，警方起初以為是先人骨骸，但送驗發現頭骨有鈍器重擊裂痕，並查出死者是失蹤逾2年的柬埔寨女子王米稼。檢警追查發現王女同居人陳文釧涉重嫌，依殺人、遺棄屍體罪起訴。台南地院今宣判指陳文釧犯殺人罪、判13年徒刑；另遺棄屍體部分罪證不足、無罪。

檢警調查，從事大樓管理員的陳文釧（58歲）與王女（38歲）是同居關係，2人育有1女，陳嫌與王女在2016年4月間一起租住在高雄市茄萣區，陳男懷疑女友在外有不正常男女交往關係，同年6月20日上午，陳男向王女佯稱要搬回彰化住，與王女及女兒一起到南市歸仁區高鐵站前的租車公司租車，開車載兩人同行。

同日下午4點半許，陳男開車到南市南化區玉山里南179線道路2.3公里處左轉500公尺產業道路處，質問王女在外交友狀況，雙方發生口角，陳憤而持現場的木棍毆打王女頭部、肩頸部、腳等部位，致王女顱骨鈍擊骨折、顱內出血、中樞神經衰竭死亡。他見女友傷重不治，還將女方身上衣物全部脫去，並把屍體丟棄在產業道路旁竹林內，隨後駕車離去。

直到今年8月14日，南化區林姓筍農採筍時意外挖到1個頭蓋骨，玉井警方到場在方圓10公尺內找到33塊骨骸。警方起初以先人骨骸無名屍來辦，但送驗發現女屍頭骨有鈍器重擊裂痕。玉井警方想起2年前彰化地檢署、高雄湖內警分局曾到轄內查詢失蹤人口案，研判兩者有關，經DNA比對，確認遺骨的主人是檢警找尋的王米稼。

訊問時，陳嫌僅承認傷人、否認殺人棄屍，更辯稱當時王女沒有死， 還有起來靠在路旁護欄處。他幾天後有回現場找人，但人已經不見了，以為被朋友接走，不知道女友已經死了！

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