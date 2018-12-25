12/25 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩 頭獎均摃龜

2018-12-25 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月25日）開獎的第107000308期今彩539頭獎開出1注，獎金可得800萬元，由新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓的「金采商行」開出；第107000107期大樂透及第107000212期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000107期大樂透中獎號碼為「07、26、27、28、30、32，特別號：44」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共39注中獎，每注可得4萬2771元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬5541元；伍獎共1980注中獎，每注可得2000元；陸獎共2014注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬90注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2321注中獎，每注可得400元。

第107000107期49樂合彩中獎號碼為「07、26、27、28、30、32」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共178注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4412注中獎，每注可得1250元。

第107000212期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、09、18、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共324注中獎，每注可得500元；肆獎共4025注中獎，每注可得100元。

第107000308期今彩539中獎號碼為「03、04、08、34、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共5201注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬962注中獎，每注可得50元。

第107000308期39樂合彩中獎號碼為「03、04、08、34、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共99注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4107注中獎，每注可得1125元。

第107000308期3星彩中獎號碼為「111」，正彩共278注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000308期4星彩中獎號碼為「2623」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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