明天就職日 彰化地檢將再提10人當選無效

2018-12-24 17:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕九合一選舉當選人明日將宣誓就職，不過恐有當選人位子尚未坐熱就傳不保！彰化地檢署將於聖誕節過後提出第二波當選無效之訴，據傳名單內包括2位縣議員及8位村、里長與鄉鎮代表等10人。對此彰化檢方表示，27日確定會提第二波當選無效之訴，目前仍有案件待最後確認，但名單會比第一波多一倍以上。

彰化地檢署這次大選查賄截至上週為止，已簽分選偵案件230件，選他案318件，查獲禮品賄選9件、現金賄選30件，其中具體案件27件起訴52人，羈押26人，其中包括多位當選人，彰化檢方已於11月30日，彰化選委會公布名單第一時間後提出4村長1鄉代當選無效之訴，這週預期會有第二波起訴動作，層級將達縣議員。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，依選罷法規定，檢察官提起當選無效之訴，須自公告當選人名單起30日內，向管轄法院提出，目前檢方偵辦大致底定，將於本月27日提出第二波當選無效之訴，名單達10人以上。針對外傳名單上有2位縣議員，她未否認僅表示，仍有案件待最後確認，有證據就一定辦。

黃淑媛也說，隨著選民選舉意識提昇，今年接獲不少民眾檢舉賄選，不少人懂得保存證據或提供監視器影片給檢警查證，另外透過戰情室高端設備，高科技解密通訊設備，都讓賄選證據無所遁形，而檢方提當選無效之訴，法院最終判決無效機率相當高，因此買票賄選，當選也無效。

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