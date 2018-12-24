百名幼兒報佳音 消防叔叔化身耶誕老人送禮物

2018-12-24 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊，向辛苦英勇的消防叔叔們報佳音；消防隊員則化身耶誕老人宣導防火、防災，分送禮物也分送幸福！

竹北市私立劍橋、康橋幼兒園百名師生，今早齊聚竹北消防分隊，分批獻唱歡樂的耶誕歌曲，手舞足蹈，模樣好可愛；消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。

消防局長孫福佑代表同仁接收孩子們的卡片並回贈聖誕小禮物，祝福小朋友平安快樂地長大。消防隊員化身耶誕老人，宣導防火、防災、以及一氧化碳中毒等；同時安排幼兒體驗滅火、搭雲梯車等活動，寓教於樂，讓消防觀念向下扎根。

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