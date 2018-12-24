百名幼兒報佳音 消防叔叔化身耶誕老人送禮物

新竹縣政府消防局長孫福佑代表同仁接收孩子們的卡片並回贈聖誕小禮物，祝福小朋友平安快樂地長大。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府消防局長孫福佑代表同仁接收孩子們的卡片並回贈聖誕小禮物，祝福小朋友平安快樂地長大。（記者廖雪茹攝）

2018-12-24 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊，向辛苦英勇的消防叔叔們報佳音；消防隊員則化身耶誕老人宣導防火、防災，分送禮物也分送幸福！

竹北市私立劍橋、康橋幼兒園百名師生，今早齊聚竹北消防分隊，分批獻唱歡樂的耶誕歌曲，手舞足蹈，模樣好可愛；消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。

消防局長孫福佑代表同仁接收孩子們的卡片並回贈聖誕小禮物，祝福小朋友平安快樂地長大。消防隊員化身耶誕老人，宣導防火、防災、以及一氧化碳中毒等；同時安排幼兒體驗滅火、搭雲梯車等活動，寓教於樂，讓消防觀念向下扎根。

  • 耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊，向辛苦英勇的消防叔叔們報佳音！ （記者廖雪茹攝）

    耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊，向辛苦英勇的消防叔叔們報佳音！ （記者廖雪茹攝）

  • 消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。 （記者廖雪茹攝）

    消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。 （記者廖雪茹攝）

  • 耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊報佳音；消防隊員則化身耶誕老人宣導防火、防災，分送禮物也分送幸福！ （記者廖雪茹攝）

    耶誕節前夕，新竹縣上百名幼兒園小朋友由老師陪同，帶著自製祝福卡片，來到新竹縣政府消防局第一大隊暨竹北分隊報佳音；消防隊員則化身耶誕老人宣導防火、防災，分送禮物也分送幸福！ （記者廖雪茹攝）

  • 消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。 （記者廖雪茹攝）

    消防叔叔當場示範迅速地穿上全套防火裝備出勤，並讓小朋友試穿，沈重的防火大衣，諾大的防火靴子，讓小娃兒邁步困難，直呼「好大件！好重！」。 （記者廖雪茹攝）

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