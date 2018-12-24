檢察官大喜日忙翻了！從結婚禮堂直奔地檢署趕賄選結案

2018-12-24 08:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕由於全台各地檢署對涉及賄選的九合一選舉當選人案件，卅日之前是提起當選無效之訴的最後期限，檢察官最近忙著結案，查賄績效愈好的縣市，檢察官愈忙！新竹地檢署偵辦的竹東鎮長賄選案，兩名候選人都被查獲涉及賄選，涉案人數近千人，為了結案，就連檢察官同事結婚，許多檢察官一參加完婚禮，就回到地檢署加班趕結案！

這次九合一選舉，新竹地區查察賄選績效名列前茅，尤其竹東鎮檢警六天內傳喚近千人次，大部分里鄰長都中箭，兩名鎮長候選人不論誰當選，都確定要打賄選官司，以及民事的當選無效官司。根據規定，地檢署主動提起的當選無效官司，必需在公告當選後的一個月內，由於30日將是提出當選無效之訴的最後期限，因此各地檢署檢察官都忙著結案，希望在本週內結案，並對涉及賄選的當選人提出當選無效之訴。

昨天是新竹地檢署檢察官廖啟村大喜之日，會場內不少檢察官有的是早上先忙著結案，再趕赴婚宴，有的則是婚宴一結束，又匆匆趕回地檢署加班結案。新竹地檢署表示，之前已提出三波當選無效之訴，預估本週提出當選無效之訴人數將會大幅增加，被起訴涉及賄選的當選人，大都是被查獲以現金賄選。

為了趕賄選結案 ，新竹地檢署檢察官們忙完婚禮會，又趕回辦公室加班結案。（記者蔡彰盛攝）

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