員林華成市場傳祝融 6樓房遭波及

2018-12-23 16:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市華成市場附近店面今日傳出火警，靜修路上一排連棟透天厝4樓頂樓冒出火花，由於周邊都是鐵皮屋加蓋，火勢迅速延燒到隔壁，共計有6棟樓被波及，彰化縣消防局動員搶救，所幸住戶迅速疏散，未有人員受困受傷，起火原因正由消防局調查中。

彰化縣消防局表示，今（22）日下午1點45分接獲火警報案，立即出動各式消防車輛15輛、救護車2輛、消防、義消等人員共32人前往灌救，抵達現場時已經有3、4棟頂樓以陷入火海，濃煙不斷竄出，經仔細搜索未發現人員受困，現場燃燒面積約30平方公尺，多是頂家樓層，經灌水後火勢在1小時內控制。

由於火警地點緊鄰華成市場，正值假日下午人潮多，有路人抬頭發現頂樓冒出濃煙，趕緊告知失火店家人員，包括東君服飾店、大統百貨、北門肉粽店及茶湯會等6店家，當時也有客人正在吃肉粽，見火勢猛烈嚇得奪門逃出。

東君服飾店張姓業者說，下午約1點下樓準備開店時有聞到一股淡淡的燃燒味，因為平時附近常有人燃燒廢棄物，因此也不以為意，沒多久友人來訪，慌張告知樓上「起火啊」，衝上樓才發現4樓書房已經失火，她趕緊用臉盆裝水滅火，根本無濟於事，還燒到頭髮，於是趕緊衝下樓報警，沒多久頂樓就全面就陷入火海。

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