太帥也有錯？台南警劈4女 前同事倒楣無辜受牽連

2018-12-23 06:21

〔記者王捷／台南報導〕二分局陳姓警員用交友APP勾搭4女，但陳員的身分不明確，害得前同事無辜受牽連，陳員的前同事陳亦宣，今年8月以第二名考上警大二技交通學系，因為也姓陳，加上外貌出眾也有許多女粉絲，遭警大督察關切，讓他直呼才剛到警大就黑了，但又不能說學弟陳員的壞話，讓他是啞巴吃黃蓮。

除了陳亦宣外，在二分局的陳員自首前，還有2位帥警遭到懷疑。由於陳員劈腿4女讓警界內部謠言四起，起初的目標原是台南市警六分局的偵查佐，還有市警五分局的警員。

偵查佐被懷疑的原因是臉書女粉絲眾多，加上與陳員同期年齡相近、父親也是警察，偵查佐說，他被懷疑很冤枉，父親看到傳言後，對他相當不滿，後來陳員自首後，父親也沒來道歉，他也強調自己有一位交往一年多的女友，希望大家不要誤會他。

另一名已婚警員，則是因為曾在Dcard被匿名爆料玩弄女大生的感情，這件事五分局也曾內部調查，並證實這是誤會，陳員劈腿案發後，該警員一樣受到督察單位關心，至於之前遭爆料一事，該警員說這其中有誤會，如果有人惡意宣傳一定會提告，但被誤會這件事過了就算了。

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