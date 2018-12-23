台南警劈4女 全是夢幻職業：護理師、空姐與女大生

2018-12-23 06:16

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局陳姓警員涉嫌用警職吸引20出頭的單身女，經過一夜調查，陳員坦承周旋在4名女子間，都有發生過親密關係，除了一名眼鏡行的上班族OL外，另外3名對象都是在交友APP「甜甜圈」被陳員騙了感情，而三名女子職業分別是護理師、空姐與女大生，讓網友直呼全是夢幻職業。

該交友APP在google商店下載超過100萬次，評分為4顆星，限制是18歲以上的APP，但是關於如何認證使用者是否18歲，沒有嚴格的認證機制，還強調使用該APP有不會在臉書上發布訊息，不會讓臉書好友知道，且有多重認證機制。

警專31期、27歲的陳員的4位交往對象全是20多歲，不過在他展開交友APP複雜的男女關係前，有一位論及婚嫁、交往多年的前女友，在年初與前女友分手後，4月間他用交友APP認識了20多歲的護理師。

在與護理師交往的5個月中，陳員在現實生活認識20多歲的眼鏡行OL，雖然當時OL也有男友，但陳員勸OL與男友分手，展開劈腿追求，在OL月事來時，陳男送紅豆湯、飲料百般呵護，在今年5、6月間，以日後要租屋看房間格局為由到OL租屋處，終於成功將OL撲倒。

陳員與OL恩愛過後，陳仍不斷勸OL與男友分手，但當OL真的分手後，陳男又不願負責，藕斷絲連間，又在今年9月與護理師分手，無縫接軌交友APP上認識的女大生，在與女大生交往，又發現空姐在APP上對陳員有好感，因此劈腿空姐。

後來，空姐查看陳的手機，發現陳員周旋4女，陳員不滿揚言分手，空姐才氣炸PO網，由於陳男平常會將臨檢酒店的照片傳給護理師，因此讓空姐抓住把柄，將陳拍下的臨檢照片公布，要求陳出面自首。

為了釐清4名女子複雜的關係，陳員的筆錄作到22日凌晨5時許，目前已對陳員做出行政處分2小過，未來也會讓陳員調離現職。

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