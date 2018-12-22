逆向撞倒3機車 肇事車還側翻飛越機車騎士

2018-12-22 15:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城晚間傳出一起白色轎車逆向，猛撞對向3台機車，其中一輛首當其衝的機車不但遭撞，側翻的汽車還飛過騎士頭上，車尾壓住機車車頭，路人不禁為機車騎士捏把冷汗，所幸倒地3車4人都僅受輕傷；土城警方調查，蘇姓男子駕駛的逆向白車原行駛對向車道，不慎遭駕駛黑色轎車的黃姓男子座車撞上，失控衝到對向肇事，黃男雖辯稱精神不濟，警方將黃男、蘇男都依過失傷害罪嫌送辦。

「砰！」新北市土城金城路二段與中正路段20日晚間近8時傳出車禍意外，先是傳出緊急剎車聲響，一輛白色轎車衝入對向車道，像橫掃保齡球般，撞倒停等紅綠燈的1輛轎車、2輛機車，其中1輛機車首當其衝，遭撞得彈飛後，肇事的白車側翻後，還從倒地的騎士頭上飛過，場面驚險，目睹路人都緊張得尖叫。

肇事白車撞到路樹才停下，車頭半毀，共撞上3輛機車、1輛停等路邊汽車，肇事的白車駕駛回神後，下車關心傷者傷勢，表示他也無端遭撞，警方到場，釐清車禍原由，原來肇事的白車蘇姓駕駛也是被害人，當時白車行駛對向車道，黃男駕駛的黑車突然連撞3車，白車就衝到對向，所幸沒有釀成嚴重傷亡。

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