臉書加美女頭貼當好友 男子貪色中援交詐騙

2018-12-20 22:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕臉書假援交陷阱多，基隆一名男子被突然加好友的「小優」臉書上美艷動人頭貼迷惑，為了一親芳澤，前後花了9000購買遊戲點數，想不到連人都沒見到，手機通訊軟體還被封鎖，才知受騙上當。

色情應召詐騙集團常透過Facebook、LINE、wechat等手機通訊軟體，散布「假援交真詐財」訊息誘騙宅男上當。

基隆一位王姓男子在Facebook遇一名女子「小優」主動要求加好友，王男見「小優」大頭貼美豔動人，同意加入好友。

「小優」旋即私訊王稱，家中經濟困難，須援助交際幫助家計，雙方約定到指定旅館，「小優」卻遲遲未現身。

沒多久，「小優」來電要求王男至ATM匯款援交金額3000元，匯款後「小優」又說為確保交易安全需先支付保證金，要求王男至超商購買遊戲點數6000元。

等到王男依「小優」指示購買點數並將點數序號及密碼告訴「小優」後，還是不見「小優」身影，想不到手機通訊軟體隨即被封鎖，王男才驚覺受騙上當。

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