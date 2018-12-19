欠150元房租被鎖在門外 他竟買刀刺死房東…

2018-12-19 18:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕36歲游姓男子因積欠半天房租150元，不滿郭姓房東將房門上鎖不讓他進屋，憤而持水果刀朝郭男心臟刺去，且刺得很深，14公分刀刃全部插入，郭男雖到大街求救，送醫仍不治，新北地檢署今依涉犯殺人罪將游男起訴。

檢警調查，游男向郭男承租新北市永和區套房，起初3個月使用月租9000元方式繳租，游男因打零工收入不穩定，9月起改為日租300元方式交租，兩人就常為了房租爭吵，9月16日下午4時許，游男回到租屋處發現房門上鎖，要求郭男開門，郭男要他先繳半天150元房租費，游男則堅持要過完16日一整天，才願意給300元，雙方一言不和，游男憤而外出買水果刀再返回郭男住處，一刀就朝郭男心臟刺去，郭男雖逃到外頭超商求救，最後仍失血過多死亡，逃離現場的游男擔心被警逮，竟將兇刀拿到土城某宮廟藏匿，被逮時稱是為了「消業障」。

游男到案後起初否認有殺人之故意，辯稱只是拿刀想嚇嚇房東，後坦承一時氣憤才動手，檢方認為，游男明知胸部是人體要害部位，水果刀刃長14公分，游男刺入郭男心臟刀傷深度就長達14公分，認定其殺人犯意，今將游男起訴。

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