涉幫同黨縣議員當選人買票 苗縣國民黨市代當選人起訴

2018-12-18 16:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第5選區國民黨籍鄭姓縣議員當選人及銅鑼鄉張姓、賴姓鄉民代表當選人，分別被檢警查獲樁腳及自身涉嫌現金賄選；苗栗地檢署今天依違反選罷法將相關涉案人員提起公訴，並不排除對當選人提當選無效之訴。

苗栗檢警調選前接獲情資，指鄭姓縣議員當選人樁腳涉嫌賄選，經檢察官黃棋安指揮偵辦，選民分別坦承有收受鄭姓縣議員當選人的劉姓、林姓、鍾姓樁腳每票2千元的買票錢，拜託支持當選。

檢警調查，鄭姓縣議員當選人為國民黨籍，他的劉姓樁腳，也是同黨的頭份市民代表當選人，不過，未有情資顯示劉姓樁腳於自身選舉也涉嫌賄選。劉姓樁腳於檢警偵訊中，也自信滿滿地說：「我不買票也會當選！」

不過，地檢署指出，劉姓樁腳涉嫌替他人賄選案，若法院判決定讞被處有期徒刑以上，也勢必將被褫奪公權，如此一來，自身市民代表的職務，也不保。

另，檢察官簡泰宇、劉偉誠分別偵辦銅鑼鄉張姓鄉民代表當選人父女、賴姓鄉民代表當選人鍾姓樁腳，涉嫌以每票1千元賄選，經調查後均事證明確，也依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌提起公訴。

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